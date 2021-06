MŚ Katar 2022 eliminacje wyniki, program, tabele online. Kiedy, z kim gra Polska? Terminarz i wyniki meczów [8.06.2021]

O 4 miejsca (plus baraż) rywalizuje 10 drużyn. Rozgrywki (od 9 października 2020 do 24 marca 2022): mecze 10 drużyn systemem „każdy z każdym”. 4 najlepsze drużyny awansują bezpośrednio na MŚ, piąta zagra w barażu interkontynentalnym.

Do rywalizacji o 4 miejsca (plus baraż) zgłosiło się 46 drużyn. 6 z nich już odpadło z eliminacji.

I runda (czerwiec 2019): rywalizowało 12 drużyn najniżej sklasyfikowanych w rankingu FIFA w kwietnia 2019 roku. Do II rundy awansowało 5 zwycięzców dwumeczów i Sri Lanka (rozegrała tylko jedno spotkanie; Makau nie przystąpiło do rewanżu z obawy o brak bezpieczeństwa). W rozgrywkach bierze udział mający zapewniony występ w MŚ Katar (gospodarz mundialu), gdyż eliminacje do MŚ 2022 są jednocześnie eliminacjami do Pucharu Azji 2023 w Chinach.

Wyniki meczów I rundy:

6.06.2019: Mongolia – Brunei 2:0 (1:0)

11.06.2019: Brunei – Mongolia 2:1 (2:0)

Awans: Mongolia.

6.06.2019: Makau – Sri Lanka 1:0 (0:0)

11.06.2019: Sri Lanka – Makau 3:0 wo.

Awans: Sri Lanka

6.06.2019: Laos - Bangladesz 0:1 (0:0)

11.06.2019: Bangladesz – Laos 0:0

Awans: Bangladesz.

6.06.2019: Kambodża – Pakistan 2:0 (0:0)

11.06.2019: Pakistan – Kambodża 1:2 (1:0)

Awans: Kambodża.

6.06.2019: Bhutan – Guam 1:0 (1:0)

11.06.2019: Guam – Bhutan 5:0 (2:0)

Awans: Guam.

7.06.2019: Malezja – Timor Wschodni 7:1 (4:0)

11.06.2019: Timor Wschodni – Malezja 1:5 (0:3)

Awans: Malezja.

II runda (wrzesień 2019 – planowo czerwiec 2021): rywalizują 34 drużyny najwyżej sklasyfikowane w rankingu FIFA w kwietnia 2019 i 6 zwycięzców z I rundy. W wyniku losowania zostały one podzielone na 8 grup po 5 drużyn. Do III rundy awansują zwycięzcy ośmiu grup i czterech najlepszych wicemistrzów grup.