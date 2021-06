Mury i drogi się rozpadają. Czy Andrychów buduje na osuwisku? Sprawą zajmie się sąd, prokurator i CBA [ZDJĘCIA, WIDEO] 7.06.2021

Gmina, jako inwestor, powinna wykonać dokumentację geologiczno - inżynierską w tym rejonie. Z archiwalnych posiedzeń Rady Miejskiej (protokół z 17 października 2014r) wynika, że przedstawiciele gminy mieli pełną świadomość o osuwiskowym charakterze terenu. W trakcie prowadzonych robót budowlanych pozyskaliśmy informację od firmy, która rekultywowała gminne składowisko odpadów, że na tym terenie również doszło do znacznego osunięcia się czaszy wysypiska, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie naszego placu budowy, na tej samej wysokości i na tym samym stoku. To zdarzenie również zostało przed nami zatajone, a przedstawiciele gminy Andrychów w tym zakresie nie udzielili nam żadnych informacji

Zaznacza, że w sierpniu 2019 r. została sporządzona przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy karta rejestracyjna osuwiska. Przekonuje, że firma chciała by badania geofizycznych także na terenie tego zrekultywowanego składowiska odpadów wykonał Państwowy Instytut Geologiczny z Warszawy, ale gmina Andrychów nie wyraziła na to zgody.

Urząd Miasta chce, by budowlańcy naprawili szkody i zapłacili kary umowne za - zdaniem magistratu - wykonaną fuszerkę. Wysokości tych kar nie podano do publicznej wiadomości. UM ma też zastrzeżenia do nadzoru inwestorskiego, który prowadziło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych z Rybnika.

Skierowaliśmy sprawę do prokuratury i CBA o nienależyte wykonanie inwestycji. Po wyłonieniu innej firmy, która naprawi wadliwie wykonane mury oporowe wystąpimy do firmy Tombet o zwrot poniesionych nakładów przez gminę

wyjaśnia Agnieszka Gierszewska.

W odpowiedzi były wykonawca pozwał miasto do Sądu Okręgowego w Krakowie a ten uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i zakazał gminie wypłaty naliczonej kary umownej z gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej.

Spór już spowodował kłopoty dla miasta

Andrychów toczy wyścig z czasem, którego stawką jest blisko 7 mln zł unijnej dotacji. Gmina będzie musiała ją zwrócić, jeśli nie zakończy prac do grudnia 2021 roku. A to nie będzie łatwe, bo UM bezskutecznie próbuje znaleźć nowego wykonawcę. Pierwszy przetarg zakończył się fiaskiem, do drugiego zgłosiły się tylko dwie firmy: z ofertami 9,5 mln zł oraz 14,6 mln zł. Przetarg znów unieważniono, bo Andrychów może wydać co najwyżej połowę z tego.