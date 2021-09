Muszyna. Jest szansa na wznowienie działalności wyciągu na Szczawniku. Trwają rozmowy z prywatnym inewstorem Klaudia Kulak

Wyciąg narciarski na Szczawniku. Przed laty chętnie korzystali z niego miłośnicy białego szaleństwa fot. Artur Królikowski

Jest szansa, że funkcjonujący przed laty wyciąg narciarski na Szczawniku zostanie znów uruchomiony. To dobra, choć jeszcze niepewna informacja nie tylko dla narciarzy, ale również przedsiębiorców, którzy prowadzili tam swoje działalności, a po zamknięciu wyciągu zostali na lodzie. Jak poinformował nas burmistrz Jan Golba podjął starania, aby to atrakcyjne miejsce znów zaczęło funkcjonować, jednak podkreśla, że jest to teren prywatny i wznowienie działalności mogłoby nastąpić tylko z inicjatywy prywatnego inwestora.