Muzeum Fotografii podało datę otwarcia nowej siedziby. Na początek pokaże dwie wystawy

Po dwóch latach budowy zabytkowy budynek dawnej Zbrojowni został dostosowany do potrzeb muzeum. Nowy oddział MuFo przy ulicy Rakowickiej 22a jest już główną siedzibą placówki, a zwiedzający będą ją mogli po raz pierwszy odwiedzić 4 grudnia. Na weekend otwarcia zespół przygotowuje specjalne wydarzenia - oprowadzania ze znawcami fotografii, prezentacje i wystawy.

Podczas otwarcia MuFo zainaugurowana zostanie wystawa główna "Co robi zdjęcie". To pierwsza tego typu prezentowana w Polsce ekspozycja podejmująca zagadnienie kulturowej roli fotografii i mechanizmów jej działania. Wystawa przygotowana przez zespół kuratorski MuFo pod przewodnictwem Dominika Kuryłka zapewni widzom wgląd w historię fotografii, jej teraźniejszość i przyszłość.

Pod tytułowym "co robi" kuratorzy zgłębiają tematy dotyczące nie tylko tego, "jak działa" czy "co tworzy", ale również "co składa się na" zdjęcie. Podejmują kwestie procesu fotografowania, sposobów wykorzystywania zdjęć czy kulturowego znaczenia fotografii - tego, jak wykorzystywano ją, by przekazywać wiedzę o świecie, ale także, by wpływać na opinię publiczną. Na wystawę będzie się składać łącznie około tysiąc muzealiów ze zbiorów MuFo, w tym odbitki i albumy fotograficzne, szklane klisze, negatywy oraz sprzęt fotograficzny. Sam projekt aranżacji wystawy głównej, który wyłoniono w konkursie na początku 2020 roku, określono jako odważny, unikatowy, przełamujący stereotypowe wyobrażenia o muzeach fotografii, ale "zachowujący równowagę między elementami ekspozycyjnymi oraz prezentowanymi na wystawie muzealiami".