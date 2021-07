„Muzyka dawnych dni”. Krakowski bard muzycznie świętuje 80. urodziny

- Na płycie znajdzie się dwanaście piosenek znanych i nieznanych, większość to moje teksty, ale będą także wiersze, m.in. Piotra Ronsarda, który jest nowością dla mnie, ale też chyba czymś nowym w polskiej piosence, na płycie znajdzie się także wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Romans” – zapowiada Leszek Długosz.

Dziesięć piosenek Leszka Długosza to – obok klasyki utworów krakowskiego barda w nowych aranżacjach - także cztery zupełnie nowe utwory w repertuarze Długosza, są to piosenki, które wprawdzie powstały już wcześniej, ale nigdy nie zostały wykonane. Premierowym utworem jest, m.in. „Muzyka dawnych dni”, piosenka, która najprawdopodobniej, da tytuł całej płycie.

- Nie jest to materiał dobrze przyswojony, sprawdzony, ale żal mi, że te piosenki są przez życie zamknięte latami w szufladzie - wyjaśnia artysta. - Zdarzało mi się popełniać nagrania z orkiestrą, ale nie jest to moja stała współpraca, dlatego nagrywanie tej płyty to specyficzny i wymagający okres. Najistotniejsze jest jednak, że piosenki będą miały nową szatę brzmieniową, oczywiście ze wzglądu na wykonawców, ale przede wszystkim ze względu na aranżacje - piękne, interesujące i ambitne.