Na Dunajcu koło Tarnowa rusza budowa mostu. Inwestycję wizytował prezydent Andrzej Duda. Znalazł też chwilę na selfie z mieszkańcami ZDJĘCIA

- To były osoby bardzo zdenerwowane, zdesperowane. Mówiły o trudnościach codziennych, wynikających z tego, że tego mostu nie ma, że to ogromny problem komunikacyjny dla osób, które mieszkają po zachodniej stronie Tarnowa. I że jest to wręcz dramat, że tego mostu nie ma, dla wszystkich tych, którzy muszą dojeżdżać do miasta, a przecież Tarnów, który znajduje się za Dunajcem stanowi w większości przypadków centrum życiowe i zawodowe. W związku z tym konieczność stworzenia możliwości przedostania się na druga stronę Dunajca była oczywista i niezwykle pilna - wspominał tamto spotkanie dziś (20 maja) w Ostrowie prezydent Andrzej Duda.

Poprzedni, 50-letni most w Ostrowie, został zamknięty pod koniec 2019 roku. Powodem wyłączenia przeprawy z użytkowania i jej rozbiórki, były ekspertyzy. Wykazały one, że przeprawa jest w fatalnym stanie technicznym i grozi jej katastrofa budowlana. Mieszkańcy podtarnowskich gmin stracili najkrótsze i najbardziej wygodne połączenie z Tarnowem, a codzienny dojazd do pracy i powrót do domu mocno się wydłużył. Wraz z zamknięciem przeprawy miasto straciło jedno z połączeń z autostradą A4. Kłopot jest m.in. z dojazdem do Grupy Azoty.

Andrzej Duda zadeklarował pomoc i cały czas interesował się sytuacją w Ostrowie, za co dziękował mu starosta tarnowski Roman Łucarz.

- Rozważaliśmy różne warianty, w tym budowę mostu tymczasowego, lub przeprawy promowej, ale wszystko to było związane z kolejnymi działaniami inwestycyjnymi i kolejnymi wydatkowanymi środkami. Ostatecznie zapadła decyzja, aby wesprzeć zadanie finansowo, by ta inwestycja docelowa została w całości zrealizowana - tłumaczył prezydent.