Na przełomie sierpnia i września w Krakowie królować będzie muzyka, teatr, biegi i... smoki.

27 sierpnia: Wianki – Święto Muzyki

W ramach programu Kraków Culture Summer, który skupia inicjatywy prezentujące różnorodność krakowskiej kultury, we wszystkie weekendy sierpnia w parku im. H. Jordana odbywają się koncerty, spektakle teatralne, warsztaty i pokazy animacji. Ostatni weekend sierpnia to koncerty zorganizowane w ramach wydarzenia Wianki –Święto Muzyki oraz Festiwalu Muzyki Filmowej.

27 sierpnia w trakcie Wianków mieszkańcy o goście będą mogli posłuchać i zobaczyć: Izzy and the Black Trees, BOKKA, duet KARAŚ/ROGUCKI i SMOLIK // KEV FOX oraz Beatę i Bajm. Wszystkie koncerty odbywające się w trakcie Wianków są bezpłatne, ale warunkiem uczestnictwa jest pobranie bezpłatnej wejściówki dostępnej na www.kbfbilety.krakow.pl oraz www.krakowculturesummer.pl.

28 sierpnia: 17. Krakowski Półmaraton Marzanny i 6. Krakowski Bieg z Dystansem „Dla Małych Serc”

Miłośników biegania, sportowej rywalizacji i wszystkich ludzi dobrej woli, zapraszamy na 17. Krakowski Półmaraton Marzanny i dziesięciokilometrowy 6. Krakowski Bieg z Dystansem „Dla Małych Serc”. Start i meta 17. Krakowskiego Półmaratonu Marzanny tradycyjnie będą znajdowały się na Błoniach, a do pokonania będzie 21 km i 97 metrów. Na osłodę warto wspomnieć, że biegnąc uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć najpiękniejsze zakątki miasta. Trasa wiedzie bowiem przez al. Focha, Salwator, ul. Tyniecką, bulwary wiślane, aż pod pomnik Dżoka i dalej ul. Senacką, Poselską i Podzamcze. Biegacze zajrzą także do pieczary smoka wawelskiego. Tegoroczny półmaraton wystartuje o godz. 20.00. Na mniej zaawansowanych biegaczy, którzy również chcieliby pobiec w słusznej sprawie, czeka dziesięciokilometrowy bieg „Dla Małych serc”, który rozpocznie się o godzinie 18:00. Istnieje również możliwość wzięcia udziału online. Dochód zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Schola Cordis Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej prof. Janusza Skalskiego.