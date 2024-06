Na razie nie będzie powiększenia strefy płatnego parkowania i zróżnicowania w niej opłat

5 sierpnia miały wejść w życie nowe cenniki opłat za parkowanie dla mieszkańców i przyjezdnych. Miały wzrosnąć ceny tylko dla osób, które nie posiadają Karty Krakowskiej. Takie rozróżnienie cen miało być wprowadzone jedynie przy płatności mobilnej. Jednak termin tych zmian zostanie przesunięty.

Dlaczego nie mogą obowiązywać od 5 sierpnia tego roku? Jest to spowodowane unieważnieniem części uchwały (dotyczącej rozróżnienia w formie płatności i ograniczenia ich tylko do płatności mobilnych) przez wojewodę. Radni odwołali się co prawda od tej decyzji, a Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do ich argumentacji. Jednak wojewoda małopolski z kolei złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wspomnianego wyroku, a rozstrzygnięcie w tej sprawie jeszcze nie zapadło. Nie wiadomo także kiedy to nastąpi i czy będzie to w tym roku.