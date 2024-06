Na to czekaliśmy, na Wesołej wreszcie przestanie hulać wiatr! Przejęli ją artyści

"Celem wydarzenia jest przede wszystkim sprawienie, by sztuka współczesna stała się integralną częścią codzienności, inspirując do refleksji i odkrywania miasta przez pryzmat artystyczny" - zapowiadają organizatorzy, dodając, że wystawa nie bez powodu odbędzie się w przestrzeniach dawnego szpitala przy ulicy Wesołej. - "To unikalne historyczne, zabytkowe i intrygujące miejsce stanie się przestrzenią artystyczną, integrując sztukę współczesną z codziennością Krakowa. Festiwal również poprzez swoje hasło przewodnie Mater:ja” intuicyjnie nawiązującego do dawnej roli poszpitalnego terenu Wesołej, na którym materializowało się życie poprzez cud narodzin i śmierci".