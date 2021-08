Nadzwyczajna sesja sejmiku ws. tzw. deklaracji anty-LGB. Słowne przepychanki, problemy techniczne i przełożenie terminu sesji

Wtorkowa sesja sejmiku może przejść do historii z tego powodu, że mimo iż problemy techniczne uniemożliwiały śledzenie obrad online, to i tak liczba oglądających było dziesięciokrotnie większa niż podczas innych sesji. W szczytowym momencie obserwujących było ok. 600 osób.

Marek Sowa, radny do sejmiku wojewódzkiego (PO) twierdzi, że problemy techniczne to wina złego zarządzania sejmikiem.

- To jest kompromitacja, podobnie jak kompromitacją jest deklaracja anty LGBT. Małe gminy poradziły sobie z transmisją posiedzeń rad, a sejmik wojewódzki ma z tym problem. Słyszałem dzisiaj, że problemy techniczne momgą być sabotażzem i ja wcale tego nie wykluczam - mówił podczas debaty Marek Sowa.

W odpowiedzi usłyszał od marszałka województwa Witolda Kozłowskiego, że kiepski streaming (przesyłanie danych do odbiorców online) jest odpowiedzialna firma zewnętrzna.

- To nie są żadne kombinacje tylko sytuacja nadzwyczajna o charakterze technicznym - zapewniał marszałek Kozłowski.

Co do sporu z wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem, który zapowiedział, wbrew stanowisku radnych PiS-u głosowanie za unieważnieniem deklaracji anty LGBT, marszałek Kozłowski wstępnie zapowiedział dymisję swojego podwładnego.

- W pewnym sensie zostanie to ogłoszone przez mnie w czwartek na drugiej części sesji - dodał Witold Kozłowski.