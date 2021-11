Nagroda dla kobiet w Krakowie? Patronką byłaby Kazimiera Bujwidowa

Z projektu uchwały o Nagrodzie im. Kazimiery Bujwidowej wynika, że byłaby ona przyznawana corocznie za poprzedni rok kalendarzowy maksymalnie czterem kobietom, które są zaangażowane w działania na rzecz poprawy życia lokalnych społeczności, tworzą innowacyjne inicjatywy, stanowią inspirację dla młodego pokolenia dziewcząt i chłopców, a także których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość, kształtując istotną, pozytywną zmianę.

Praca kobiet, choć wnosząca fundamentalny wkład w życie społeczne, polityczne i intelektualne, przez wieki była niewidzialna. Dziś, mimo zmian zachodzących w świadomości i obyczajowości, wciąż nie jest dostrzegana w wystarczającym stopniu. Powołanie Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej to działanie, które pozwala to zmienić. Zbuduje przestrzeń, by docenić i celebrować Krakowianki