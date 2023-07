Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń"

W ostatnich 2-3 latach w Krakowie przybywa terenów zielonych. Wciąż jednak to tylko kropla w morzu potrzeb, jeśli porównamy przestrzenie zielone do powstającej zabudowy mieszkaniowej i biurowej - kolejnych pustyń betonu, czasami nawet bez grama zieleni (choć oczywiście wyjątki się zdarzają). I właśnie takim miejscom postanowiliśmy się przyjrzeć.

Cały Kraków to obecnie jeden wielki beton.

Gdzie powinno pojawić się więcej drzew? Wszędzie, gdzie się da. I to co najmniej drzewek, nie patyków.

Historyczne najbardziej betonowe miejsca to Rynek Główny, Wawel, Barbakan czy ulica Szeroka - zburzyć i zrobić lasy kieszonkowe 😉 A tak poważnie to hałda w Pleszowie ponad 100 ha odpadów to idealne miejsce na las.