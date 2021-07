Najbardziej efektowne kamienice w centrum miasta. Ich architektura robi wrażenie Klaudia Kulak

Co tworzy urok centrum miasta? W dużej mierze to budynki, które się tam znajdują. Przyzwyczajeni do tego, że od lat po prostu są, na co dzień nie zwracamy na nie uwagi. Tymczasem każda kamienica w centrum miasta jest inna. Różnią się od siebie nie tylko pod względem architektonicznym, ale również kolorystycznym. Budynki przyklejone niemal do siebie, a przy okazji zupełnie różne, tworzą klimat naszego miasta. Warto czasem unieść tylko głowę, aby dostrzec, jak pięknie zdobione są ich elewacje. Mimo iż cześć z nich nie była od lat remontowana, to kiedyś ktoś włożył mnóstwo pracy, aby wyglądały w ten sposób. Pozostała, nieco mniejsza część odnowionych budynków to prawdziwe perełki. Zobaczcie sami, że w Nowym Sączu jest piękno i nawet opustoszałe nieco centrum w stosunku do tego, jak było tutaj przed laty, wygląda niesamowicie.