Najbardziej oryginalne TATUAŻE z krakowskich salonów. Syrenie łuski, piksele, kura - oto wzory, które tatuują sobie Krakowanie 10.06.21

NOWE Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. Drugi z podejrzanych o podwójne, brutalne morderstwo w Stryszowie usłyszał zarzuty

Piotr G., drugi z mężczyzn podejrzewanych o zabójstwo dwóch osób w Stryszowie k. Wadowic w grudniu ub.r., usłyszał w środę (9.06.2021) w Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach zarzuty. Takie same, jakie kilka dni wcześniej, przedstawiono tu jego koledze, Mateuszowi R. Ten jednak nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Obu mężczyznom grozi dożywocie. To nie koniec śledztwa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, bo podejrzani mogli mieć więcej wspólników, m.in. pomocników w ucieczce.