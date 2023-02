Najbogatsi polscy sportowcy i sponsorzy klubów. Poznaliśmy ich majątki!

Na aktualizowanej co roku liście "Wprost" są jej stali bywalcy, ale pojawiły się też nowe postaci. Wiele osób, których majątek poznaliśmy w poprzednich latach, przez ostatnie miesiące jeszcze bardziej się wzbogaciło.

W rankingu nie brakuje nazwisk największych polskich sportowców, ale niektóre mogą być dla Was niespodzianką. Warto więc przejrzeć listę najbogatszych, by dowiedzieć się, jak dużo można zarobić na uprawianiu sportu. Albo ile trzeba mieć, by móc w niego inwestować.

IGA ŚWIĄTEK

Tenisistka numer 1 na świecie w rankingu WTA. Majątek: 45 mln zł. Sylwia Dabrowa

Grzegorz Krychowiak

Piłkarz saudyjskiej klubu Al-Shabab i reprezentacji Polski. Majątek: 92 mln zł. Szymon Starnawski

Agnieszka Radwańska

Była tenisistka, obecnie bizneswomen. Majątek: 103 mln zł.

Wojciech Szczęsny

Bramkarz Juventusu Turyn i reprezentacji Polski. Majątek: 130 mln zł. Syldab

Ewa Chodakowska

Właścicielka kilku firm, propagatorka fitness. Majątek: 210 mln zł. Lucyna Nenow / Polska Press

Marcin Gortat

Były koszykarz występujący w NBA. Majątek: 490 mln zł. Szymon Starnawski /Polska Press

Robert i Anna Lewandowscy

Piłkarz Bayernu Monachium wraz z żoną, która uprawiała karate, a obecnie propaguje fitness. Majątek: 625 mln zł. Szymon Starnawski /Polska Press

Igor Klaja

Twórca firmy OTCF w Wieliczce, właściciela marki 4F, polskiego lidera rynku odzieży sportowej, sponsora reprezentacji olimpijskiej. Majątek: 634 mln zł.





Janusz Filipiak

Właściciel firmy Comarch i MKS Cracovia SSA. Majątek: 670 mln zł. Anna Kaczmarz / Polska Press

Ryszard Florek

Przedsiębiorca, założyciel firmy Fakro z Nowego Sącza, sponsor m.in. piłkarskiej reprezentacji Polski. Majątek: 700 mln zł. Anna Kaczmarz

Adam i Mikołaj Plackowie

Twórcy i właściciele przedsiębiorstwa Oknoplast z Ochmanowa i Niepołomic, przed laty sponsorzy kilku klubów piłkarskich, w tym zagranicznych. Majątek: 716 mln zł. Michal Gaciarz

Krzysztof Witkowski

Założyciel i prezes firmy Bruk-Bet, biznesmen, właściciel klubu piłkarskiego Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Majątek: 960 mln zł.





Mateusz Juroszek

Kontroluje jedną trzecią akcji w spółce STS, która jest jednym z największych sponsorów sportu w Polsce. Majątek: 1,2 mld zł.