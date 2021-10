Najdroższe koty na świecie. Za niektóre z nich kupilibyśmy auto lub mieszkanie! Poznaj TOP 10 najdroższych ras kotów 3.10.21 oprac.: Anna Nowak

Niektóre koty kosztują nawet kilkaset tysięcy złotych! Fot. Pixabay Zobacz galerię (11 zdjęć)

Koty już od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi i są jego wiernymi przyjaciółmi, mimo że czasem lubią chodzić własnymi ścieżkami. Dla wielu właścicieli są one najcenniejsze na świecie, jednak istnieją rasy, których cena może przyprawić o prawdziwy zawrót głowy. Niektóre z nich mogą kosztować tyle, ile luksusowe auto lub mieszkanie w centrum miasta. Na ten fenomen wpływa przede wszystkim rasa kota, jego popularność, historia rodzinna, renoma hodowli oraz przeznaczenie zwierzęcia - może być on zakupiony jako zwierzak domowy, hodowlany lub wystawowy. A więc które rasy kotów są najdroższe na świecie? Aby je poznać, przejdź do galerii zdjęć.