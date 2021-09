Najlepsi strzelcy IV ligi. Gwiazdy Wieczystej mają godnego rywala

NOWE Kolejna pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Pieniądze ze zbiórki pomogą dwum rodzinom odbudować domy [ZDJĘCIA]

Mijają prawie trzy miesiące od tragicznej w skutkach wichury, która nawiedziła miejscowość Librantowa. Trąba powietrzna niszczyła wszystko, co napotkała na swojej drodze- zrywała dachy, przewracała drzewa i zabierała dobytek życia mieszkańcom miejscowości. Dwie rodziny w wyniku zdarzeń straciły wszystko - szkody w ich gospodarstwach były tak duże, że domy nie nadawały się do naprawy. Konieczne było ich rozebranie i wybudowanie od nowa. Aby wesprzeć najbardziej poszkodowanych ruszyła zbiórka. Pieniądze właśnie trafiły do dwóch rodzin, które ucierpiały najmocniej.