Najlepsze BARY MLECZNE w Krakowie. Sprawdź, gdzie zjesz najsmaczniejsze, domowe obiady w mieście [adresy i godziny otwarcia] 16.07.21

Najlepsze bary mleczne w Krakowie

Bary mleczne to polski rodzaj baru szybkiej obsługi, który upowszechnił się w okresie międzywojennym. Były to miejsca podobne w działaniu do dzisiejszych jadłodajni, ale oparte na kuchni tradycyjnej. Nazwa baru pochodzi od przewagi dań mlecznych. W jadłospisie można znaleźć także potrawy oparte na jajkach, kaszach lub mące.

Pierwszy bar mleczny powstał w Polsce w 1896 roku w Warszawie. Dzisiaj takie miejsca można spotkać niemal na każdym większym osiedlu. Stołują się w nich nie tylko lokalni mieszkańcy, lecz również sporo studentów, chcących zaoszczędzić parę groszy oraz turyści, pragnący poznać tradycyjne polskie smaki.