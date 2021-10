Najlepsze MEMY o zmianie czasu. "Pora na zmianę bielizny na cieplejszą", czyli jak według internautów przetrwać zmianę czasu [28.10]

Dokładnie w nocy z 30 na 31 października 2021 roku, czyli z soboty na niedzielę, będziemy przestawiać wskazówki zegarka z godziny 3 na 2. Oznacza to, że pośpimy godzinę dłużej, a gdy wstaniemy wcześnie rano będzie już jasno.

Zmiana czasu: wiosna 2021. Zalety i wady

Większość Polaków do zmiany czasu podchodzi dosyć niechętnie. Z konsultacji przeprowadzonych wśród Polaków wynika, że prawie 80% z nich wolałaby nie przestawiać zegarków. Choć zmiana czasu może mieć pewne zalety, to jednak wady są częściej zauważane. Do głównych należą m.in.: