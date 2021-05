Najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki. Podziękuj i okaż miłość swojej mamie w wyjątkowych słowach 12.05.21

Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami. Warto więc pomyśleć nad życzeniami, które umilą jej ten wyjątkowy dzień oraz spowodują uśmiech na twarzy. Poniżej przedstawiamy najlepsze, najpiękniejsze oraz oryginalne życzenia i wierszyki z okazji tegorocznego Dnia Matki, które można złożyć osobiście lub napisać na laurce.

Dzień Matki 2021 Dzień Matki to wyjątkowe święto, podczas którego dziękujemy naszym mamom za ich miłość i wyrażamy wdzięczność za trud włożony w nasze wychowanie. Tradycyjnie już tego dnia składa się im życzenia oraz wręcza drobne upominki, np. kwiaty lub bombonierki. Z kolei w przedszkolach i szkołach organizowane są różnego rodzaju występy, podczas których recytuje się wierszyki. W tym roku Dzień Matki wypada 26 maja - jest to środa. Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Matki Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję! Z okazji Twego święta, Mamo

życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości

wraz ze słowami największej wdzięczności.

Za wszystkie dla mnie trudy i starania

składam Ci dzisiaj podziękowania.

Z okazji Dnia Mamy chcę Ci podziękować z całego serca za troskę, miłość i zrozumienie, jakich doświadczam każdego dnia. Nigdy nie zdołam podziękować Ci za cały trud, jaki włożyłaś w moje wychowanie i funkcjonowanie naszej rodziny. Jesteś najważniejsza w moim życiu i zawsze będę Cię kochać! Dziękuję Ci mamo, że trzymałaś mnie na rękach, gdy nie mogłam chodzić.

Dziękuję, że wycierałaś moje łzy, gdy nie radziłam sobie z problemami.

Jestem Ci wdzięczna za to, że byłaś zawsze wtedy, kiedy cię potrzebowałam.

Dziękuję! Kochana Mamo, dziękuję za to, że mnie urodziłaś i wychowałaś.

Gdyby nie ty, nie byłabym tym, kim jestem teraz. Dziękuję! Kochana Mamo, dziękuję,

że byłaś i jesteś!

Zostaniesz w moim sercu już do końca życia!

Dziękuję Ci Kochana Mamo za to, że mnie bardzo kochasz.

Twój uśmiech otwarłaś dla mnie, zamknęłaś w sercu każdy smutek.

Dziś moje serce mówi: dziękuję Mamo za Twa miłość.

Ona pozostanie jak światło na całe moje życie.

Dzień Matki - oryginalne życzenia Najdroższa Mamo,

zawsze cierpliwa,

oddana, troskliwa,

zawsze spiesząca z pomocą,

żyj w szczęściu i zdrowiu.

Sto lat! Mamo, Mamo, Coś Ci dam!

Małe serce, które mam!

A w tym sercu róży kwiat,

Mamo, Mamo, żyj 100 lat! Mamo, w dniu Twojego Święta

dziękuję Ci za przekonanie,

że jestem najcenniejszym skarbem

Twego życia… Kochana Mamo! Dziękuję za każde spędzone z Tobą chwile, za pokazywanie mi świata i wychowanie.

Kocham Cię za wszystko co dla mnie robisz, a najbardziej za to, że po prostu jesteś.

Z okazji Twojego święta życzę Ci dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i sukcesów. Dziękuję za to wszystko,

Czym dobroć jest na ziemi,

Że Jesteś najważniejsza,

Że tego nikt nie zmieni,

Że jeden dzień najpiękniej

W mym sercu jaśnieć musi:

Dla jednych to Dzień Matki,

A dla mnie Dzień Mamusi.

Znam jedną kobietę o sercu gołębia

jej oczy to czysta tajemnic głębia

przy niej się goi każda ma rana taka

jest właśnie ma Mama kochana. Ona mi pierwsza pokazała księżyc

I pierwszy śnieg na świerkach,

I pierwszy deszcz.

Byłem wtedy mały jak muszelka,

A czarna suknia mojej matki

Szumiała jak Morze Czarne...

- autor Konstanty Ildefons Gałczyński Z okazji Twojego święta pragnę Ci życzyć

jak najmniej w życiu trosk, przychylności losu,

radości z drobnych przyjemności oraz dostrzegania w życiu największych wartości!

Dużo zdrowia, spokoju i spełnienia marzeń życzy...

Zabawne życzenia na Dzień Matki Choć wciąż widzisz we mnie lenia

Na Dzień Matki ślę życzenia

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

Wnet nadrobię zaległości. Kochana Mamusiu, w Twoim dniu

życzę, aby świat padł Ci do stóp.

Obyś stale nam się śmiała

i niczego się nie bała!

Ile kwiatków w maju,

Ile szczęścia w raju,

Tyle radości i słodyczy

Kochający synek życzy. W kalendarzu Święto Matki

z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce

za Twe trudy daje serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty. Raz tylko w roku jest "Dzień Matki",

choć mamusiom co dzień należą się kwiatki:

czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek.

Puszyste georginie na marzeń spełnienie.

Fiołeczki małe na zdrowie doskonałe.

Leśne konwalie małe na szczęście trwałe! Mamusiu jedyna,

przyjmij szczere życzenia.

Niech każda godzina

szczęściem Cię spromienia.

Niech życie ulata

wśród ciągłej radości.

Przy blasku promiennym-

nadziei, miłości. Krótkie życzenia z okazji Dnia Matki Życzę Tobie, Mamo, szczerze:

zdrowia, szczęścia i radości.

Życzę, by z Twojego serca płynął

zawsze dar wspaniałej miłości!

Życzę Tobie, Mamo, szczerze

zdrowia, szczęścia i radości.

Życzę, by z Twojego serca

płynął zawsze dar miłości. Szczęścia, zdrowia, pomyślności,

samych w życiu chwil radości,

żadnych smutków, trudów, łez,

niech się spełni to, co chcesz! Kochana Mamo!

Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była,

w radości i szczęściu żyła.

Niech o każdej porze i wszędzie,

Uśmiech na Twojej twarzy będzie. Żyj nam Mamo wiele lat,

bo bez Ciebie smutny świat.

Bądź szczęśliwa i radosna,

niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna.

Uśmiechaj się do świata,

on Ci umili Twego życia lata.

Kocham Cię Mamo!

Żadne słowa nie oddadzą tego, kim dla mnie jesteś.

Żaden płomień nie strawi mego do Ciebie uczucia.

Żaden człowiek nie zrobi dla mnie tyle, ile Ty dla mnie zrobiłaś.

Kocham Cię Mamo.

Życzenia na Dzień Matki Kochana Mamo

nie zawsze znajduje czas

aby go Tobie poświęcić

chociaż Ty znajdowałaś go dla mnie zawsze,

dlatego w dniu Twoje święta

przesyła Ci to telefoniczne serduszko

w dowód wdzięczności i miłości Droga Mamo

Najpiękniejsze składam Ci życzenia

z głębi serca płynące czekające spełnienia,

niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie, niechaj zdrowie dopisze,

a szczęście sie przedzie. Wszystko co piękne wymarzone, niech w Twoim życiu będzie spełnione Gdym mogła spełnić Twe życzenia, to tylko powiedz...

a choć nie jestem Złota Rybka, to życzę Ci wszystkiego najlepszego,

co tylko chcesz, Ty Mamusiu sam już wiesz... Za Twe czułe serce, za mądre nakazy

w dniu Twojego święta dziękuję - sto razy! W życiu spotykam wielu ludzi tylko kilku moje serce budzi

w Tobie mamo mam przyjaciela bez Ciebie mamo me serce umiera.

Wytrzymywałaś ze mną w dniach buntu,

Kiedy nic nie miało sensu,

Nic nie było warte zainteresowania.

Nie przestawałaś wierzyć,

Że pewnego dnia

Wyjdę z tej mgły i na nowo odnajdę słońce.

I rzeczywiście tak się stało. Dziękuję Ci za drobiazgi,

Zwyczajne sprawy,

Których się zwykle nie docenia;

Błahostki, gdy spogląda się na nie

Z perspektywy codzienności,

A zarazem rzeczy urastające

Do nieogarniętych umysłem rozmiarów,

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie lata dzieciństwa. To jest bukiecik dla mamy.

Malutki, aby odpędził smutki,

żeby jej kwitł i w zimie i w lecie.

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie.

Jeden kwiatek to uśmiech. Drugi to miłe słowo.

Trzeci to pomoc dla mamy, gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy.

I jeszcze listki nasze piątki i szóstki wszystkie. Mamo, tak bardzo Cię kocham i dziękuję Ci za Twój uśmiech,

który ogrzewa mnie w różnych chwilach życia,

a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.

