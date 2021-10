Najlepszy Dom Świata stoi pod Krakowem! Zobacz, jak wygląda! [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE] 2.10.21

Projektując ten dom, dostosowaliśmy się do zapisów planu miejscowego, który pozwalał na budowę jedynie domu parterowego z poddaszem dwuspadowym. Pomimo restrykcyjnych zapisów, udało nam się wykreować ciekawą strukturę budynku. Twórczo wykorzystaliśmy topografię widokowej działki i wydzieliliśmy aż pięć różnych poziomów, prawnie mieszczących się w definicji obiektu dwukondygnacyjnego.

Małopolska Chata Podcieniowa to dom, który czerpie inspiracje z polskiej drewnianej architektury podcieniowej. Historyczne podcienia osłaniały front domu przed deszczem oraz działaniem słońca. Domy podcieniowe często tworzyły pierzeje rynków miejskich i ulic, umożliwiając pieszą komunikację po mieście w deszczowe dni. W terenach górzystych podcienie podążały za topografią terenu tworząc podcieniowe schody. Ciekawym przykładem tego typu rozwiązań są domy podcieniowe zlokalizowane na rynku Lanckorony.

Nagrodę dla Małopolskiej Chaty Podcieniowej przyznało profesjonalne jury konkursowe złożone z architektów, projektantów i artystów z całego świata, m in. Anne Cecilie Haug Director of Snøhetta, Dan Howarth Dezeen Editor czy Chiara Domenici, Director of Chapman Taylor.