Najlepszy pies do bloku. Oto TOP 10 ras psów do mieszkania w bloku. Nie nie stwarzają kłopotów, są przyjacielskie i lubią towarzystwo ludzi! Dominik Berneński

Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do niewielkiego mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj TOP 10 ras psów do mieszkania w bloku!