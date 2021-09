Najmodniejsze fryzury damskie w 2021. Nie wiesz, jak się ostrzyc? Zobacz fryzjerskie trendy na wiosnę! [1.09.2021]

W szpitalach brakuje pielęgniarek. Wolne wakaty czekają niemal we wszystkich placówkach

Chętnych do zawodu pielęgniarki nie brakuje. O jedno miejsce na studiach ubiega się, w zależności od roku, od 2,5 do 5 osób. Problem w tym, że młodzi ludzie kończą potem studia, są bardzo dobrze przygotowani do zawodu, ale na pracę w szpitalach decydują się niechętnie. Powód? Ciężka praca i - na tle innych państw europejskich - w Polsce nisko płatna. Wolne wakaty to więc wciąż dla wielu szpitali codzienność.