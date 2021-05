NOWE Będziemy dopłacać do lokat w bankach: 12.05.2021. Banki grożą ujemnymi odsetkami. Klienci ostrzegają: zabierzemy z banków pieniądze

Analitycy twierdzą, że już, nawet bez formalnie wprowadzonego ujemnego oprocentowania, dopłacamy do lokat w bankach. I to nie tylko przez 3-procentową inflację, która sama z siebie uszczupla wartość odłożonego na kontach kapitału, ale przez mnożenie bankowych opłat, prowizji, kosztów manipulacyjnych. Jednak z tych powodów nie ma masowego wycofywania pieniędzy z banków. Co innego jednak gdyby banki formalnie wprowadziły takie rozwiązanie - klienci wykonają ruchy, które mogą doprowadzić do totalnego krachu finansowego...