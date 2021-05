Najmodniejsze fryzury na lato z INSTAGRAMA. Krótkie cięcia, jasne kolory i grzywki - zobacz najnowsze trendy 15.05.2021

NOWE Małopolska zachodnia. Otwarcie Zatorlandu już w ten weekend. Energylandia i Inwałd Park jeszcze zamknięte

Z tygodnia na tydzień luzowane są obostrzenia i stopniowo odmrażane są branże gastronomiczna, hotelarska, rozrywkowa i turystyczna. Już w ten weekend będzie można wybrać się do Zatorlandu oraz zjeść posiłek w ogródkach gastronomicznych. To jednak dopiero mały krok w kierunku powrotu do normalności.