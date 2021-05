Najmodniejsze fryzury na lato z INSTAGRAMA. Krótkie cięcia, jasne kolory i grzywki - zobacz najnowsze trendy 16.05.2021

Niezwykłe zdjęcia komunijne z początku XX wieku [GALERIA]

Maj to tradycyjnie miesiąc pierwszych komunii świętych. Wielkie przeżycie religijne dla dzieci i dla rodzin, które biorą udział w tej kościelnej uroczystości. Od lat moda komunijna jest niezmienna, choć niektóre detale ulegają zmianą. Dziewczynki idą do komunii w białych sukienkach, chłopcy w garniturach. Zawsze dominuje kolor biały. A jak to było na początku XX wieku? Z archiwalnych zdjęć wynika, że kolor biały nie zawsze był dominujący. Zapraszamy do galerii pamiątkowych zdjęć z pierwszej komunii świętej.