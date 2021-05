Najmodniejsze fryzury na lato z INSTAGRAMA. Krótkie cięcia, jasne kolory i grzywki - zobacz najnowsze trendy 28.05.2021

To miejsce na pewno przyciągnie tłumy. Tak zmienił się Przylasek Rusiecki [ZDJĘCIA]

Kończy się przebudowa kąpieliska w Przylasku Rusieckim. - Już za chwilę zostanie oddane do użytku. Będą łódki, narty wodne, leżaki, plac zabaw i wiele innych atrakcji - przekonuje prezydent Jacek Majchrowski.