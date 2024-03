Najmodniejsze kolory paznokci 2024: czerwień, zieleń, wzorki 3D, szalony french manicure i mleczna biel dla minimalistek 12.03 Redakcja Kraków

Jakie kolory i wzory paznokci będą najmodniejsze w 2024 roku? Wśród najważniejszych trendów w manicure znalazła się klasyczna czerwień, szalone wzory 3D, french manicure w nowym wydaniu i coś co minimalistki lubią najbardziej, czyli jasne, mleczne odcienie bieli. Ale to nie wszystko! Jeśli chcesz wiedzieć, jak modnie pomalować hybrydowe w 2024 roku zobacz inspiracje, które przygotowaliśmy. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.