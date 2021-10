Najmodniejsze kolory włosów na JESIEŃ 2021. Odcienie rudości, blondy i kawowe brązy - INSPIRACJE [12.10.21]

NOWE Powrót nauki zdalnej: kiedy szkoły przejdą na nauczanie zdalne? Minister Czarnek chce, aby dzieci chodziły do szkół jak najdłużej

Czy nauka zdalna wróci do szkół jesienią 2021 roku? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców i nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. We wtorek, 6 października...