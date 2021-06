Najmodniejsze sukienki na lato 2021. Najpopularniejsze modele, które będą królować podczas najbliższych wakacji [ZDJĘCIA] 4.06.2021

Od kilku lat zauważyć można coraz większy trend i zwrócenie się ku zwiewnym oraz niezwykle dziewczęcym sukienkom, które przyciągają wzrok, a jednocześnie pasują niemal do każdej figury.

Mowa tu między innymi o szmizjerkach, czyli klasyce samej w sobie. Podczas tegorocznego lata nadal nie wyjdą z mody. Można je kupić niemal w każdym sklepie z modą damską. Z odpowiednimi dodatkami każda kobieta będzie w niej dobrze wyglądać. Wiele modeli posiada także kieszenie, co dodatkowo sprawia, że są praktyczne. Z kolei kołnierzyk dodaje elegancji. Można je założyć zarówno na bardziej oficjalne spotkania, jak i na spacer po plaży.

Nie zapominając o kobiecym wdzięku i wygodzie, musimy wspomnieć o sukienkach oversize i falbankach, które od zeszłej wiosny są niezwykle popularne. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się te o kroju trapezowym. Wato zaznaczyć, że pasują do nich niemal każde buty - czy to trampki, czy to szpilki. Polecane są przede wszystkim dla kobiet, które chciałby ukryć mankamenty swojej figury.