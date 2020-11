Najpiękniejsze dziewczyny na Rysach. Dzielne turystki, które zdobyły szczyt [2.11]

Dawid Narożny zaniepokojony zachowaniem byłej żony. Jak żyje po rozstaniu z zespołem Piękni i Młodzi i Magdą Narożną? 04.11.2020

Nie wiesz kim jest Dawid Narożny? To były mąż Magdy Narożnej. To również współzałożyciel znanego w całej Polsce zespołu Piękni i Młodzi. Po rozwodzie z Magdaleną Narożną kariera Dawida Narożnego w formacji Pięknych i Młodych zawisła na włosku. Po jakimś czasie został z niej wykluczony. Mimo to nie poddał się i kontynuuje karierę solową. Zobaczcie jak Dawid Narożny żyje prywatnie i jak rozwija się muzyka disco polo oraz dance w jego wykonaniu.