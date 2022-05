Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Matki 2022. Do złożenia osobiście, napisania na kartce lub wysłania SMS-em 23.05.22

Już 26 maja będziemy obchodzić wspaniałe święto, którym jest Dzień Matki. Jest to okazja do podziękowania naszym mamom za okazaną nam miłość, troskę oraz przekazaną wiedzę. Radość i uśmiech na ich twarzach można wywołać w różny sposób, na przykład składając piękne, szczere życzenia. Poniżej przedstawiamy propozycje życzeń i wierszyków z okazji Dnia Matki 2022.

Piękne życzenia na Dzień Matki

Tak trudno mi wyrazić

to, co w sercu czuję,

więc powiem jedno słowo -

Kochana Mamo: DZIĘKUJĘ! Mamo! Ty mnie życia uczyłaś,

wszystko co miałaś mi poświeciłaś,

nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej.

Dziś, Ci więc serce me daje w podzięce. Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia.

Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.

Niech życie upływa wśród ciągłej radości

przy blasku promiennym - nadziei i miłości. Dużo Mamie mówić miałem – lecz gdy biegłem zapomniałem.

Więc Mamusiu nadstaw uszka i posłuchaj mojego serduszka.

Niech Ci powie jego bicie, że ja kocham Cię nad życie! Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że jesteś światełkiem w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz,

dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję. Chciałabym zerwać... słońce

i dać je potem tobie,

złociste i gorące.

Słoneczko jest daleko,

ale się nie martw, mamo,

narysowałam drugie... Jest prawie takie samo!

Teraz cię wycałuję, jak mogę najgoręcej,

bo tak cię kocham bardzo, że już nie można więcej!

Dzień Matki 2022. Oryginalne życzenia

Mam dla Ciebie bukiet życzeń, moja Mamo ukochana,

Niech Twa buzia będzie zawsze tylko roześmiana,

Niech Ci szczęście oraz zdrowie nieustannie dopisują,

niech się Twoje marzenia w każdym dniu realizują. Droga mamo uśmiechnij się,

przecież dzisiaj jest Twój dzień!

Dlatego przesyłam całusa mocnego

życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego.

Kochana Mamo - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

Ja Ci nie dam, Mamo, gwiazdki z nieba, bo Ci wcale gwiazdki nie potrzeba.

Ja Ci nie dam, Mamo, krokodyla, bo on wcale życia nie umila.

I nie kupię Ci nowego kosmetyku, bo ich przecież na półeczce masz bez liku.

Inie kupię Ci sukienki ani futra, ale za to…. Za to już od jutra:

Bardzo czule i serdecznie Cię przytulę,

Chrzan Ci zetrę i posiekam Ci cebulę,

Swój pokój posprzątam zupełnie sam,

a wieczorem, na dobranoc, buzi Ci dam. Kochana Mamo!

Niech ten wspaniały dzień

na zawsze Twe troski odsunie w cień.

Niech się śmieje do Ciebie świat,

widmem szczęśliwych i długich lat!

Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta! W ten piękny i radosny dzień

pragnę złożyć Ci, Mamo,

najserdeczniejsze życzenia:

długich lat w zdrowiu,

szczęścia i wszelkiej pomyślności,

spełnienia najskrytszych pragnień,

samych cudownych chwil w życiu

i nieustającej pociechy ze mnie.

Życzenia i wierszyki na Dzień Matki

W kalendarzu Święto Matki

z życzeniami śpieszą dziatki..

Ja Ci mamo dziś w podzięce

za Twe trudy daję serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty.

To jest bukiecik dla mamy,

Malutki, aby odpędził smutki,

Żeby jej kwitł i w zimie i w lecie,

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie.

Jeden kwiatek to uśmiech.

Drugi to miłe słowo.

Trzeci to pomoc dla mamy,

gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy

I jeszcze listki - nasze piątki i szóstki wszystkie.

Brakuje słów, aby podziękować

za matczyną opiekę, cierpliwość,

dobroć, zrozumienie, ale tak bardzo

chcę wyrazić wdzięczność właśnie Tobie...

Najbardziej kochającej z Mam! Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi.

Że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni,

że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi:

dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi. Mamusiu droga!

Ciągle proszę Boga,

który króluje na niebie,

by ręką Boska

przed wielka troską

ochraniać zawsze chciał Ciebie.

Dziś tym goręcej

z duszy dziecięcej

prośba się w górę wyrywa,

abyś się miła,

zdrowiem cieszyła

i zawsze była szczęśliwa.

Ty mnie urodziłaś, piersią wykarmiłaś,

dałaś mi swe serce i kotlety w panierce.

Ty mnie obejmujesz i w czółko całujesz,

kiedy jest mi źle lub gdy płakać mi się chce.

Za to Ci serdecznie dziękuję

I w policzek Cię miło całuję.

Krótkie życzenia z okazji Dnia Matki 2022

Za Twe czułe serce, za mądre nakazy,

w dniu Twojego święta dziękuję - sto razy! Przyjmij Kochana Mamusiu te oto z serca płynące życzenia:

Dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu wiele,

niech Ci się spełni każde Twoje skryte marzenie! Mamo, Mamo, Coś Ci dam!

Małe serce, które mam!

A w tym sercu róży kwiat,

Mamo, Mamo, żyj 100 lat! Kochana mamo, całym sercem życzę

wszelkich dobroci, których nie zliczę...

To serce moje, od kiedy żyję,

gorąco i mocno dla Ciebie bije!

Kochająca Mama to skarb dla córki, z każdym problemem idzie z górki.

Twoja miłość serce rozgrzewa, nawet gdy w życiu się nie przelewa.

Wiem, że mnie kochasz, a ja kocham Ciebie, pragnę, byś poczuła się jak w niebie.

Za to, Mamo, że noc w noc czujnie strzeżesz kolorowych i spokojnych mych snów.

Za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć, że rozumiesz mnie nawet bez słów,

cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, najdroższa Mamo!

Życzenia dla każdej mamy

Mamo! Jesteś bombowa,

nawet gdy Cię boli głowa.

Więc dostaniesz dziś buziaka od swojego dzieciaka!

Najlepsze życzenia na Dzień Matki! Życzę Ci, kochana Mamo,

stu lat życia w ciągłym uśmiechu

i samych radosnych oddechów!

Milion pięknych chwil bez złości

Oraz wiecznej pomyślności!

Najdroższa Mamo!

Zawsze cierpliwa, oddana, troskliwa,

zawsze spiesząca z pomocą, żyj w szczęściu i zdrowiu.

Sto lat ukochanej Mamie życzy córka! Życzę Ci Mamo odwagi i siły,

by porywać się na cele i zmiany,

które z pozoru wydają się trudne,

a później wprost wymarzone,

realizacji planów i nowych marzeń

i kolejnych natchnień - jak fal,

które pchają statek do przodu. Raz tylko w roku jest „Dzień Matki”,

choć mamusiom co dzień należą się kwiatki.

czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek.

Puszyste żonkile na wspaniałe chwile.

Fiołeczki małe na zdrowie doskonałe.

Leśne konwalie na szczęście trwałe. Z okazji Dnia Mamy chcę Ci podziękować z całego serca za troskę, miłość i zrozumienie, jakich doświadczam każdego dnia. Nigdy nie zdołam podziękować Ci za cały trud, jaki włożyłaś w moje wychowanie i funkcjonowanie naszej rodziny. Jesteś najważniejsza w moim życiu i zawsze będę Cię kochać!

Dzień Matki. Życzenia dla mamy

W ten piękny Dzień Matki chcę złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia Mamo

– długich lat w zdrowiu, szczęściu, spełnienia wszystkich marzeń i cudownych chwil w życiu.

Kocham Cię Mamo!

Mamo, Ty mnie urodziłaś, Ty mnie wychowałaś,

Ty razem ze mną w chwilach smutku płakałaś.

Cieszyłaś się ze mną, gdy ja się cieszyłem,

Leczyłaś mi rany, gdy ja się skaleczyłem.

Bawiłaś się ze mną rano i wieczorem,

Byłaś dla mnie opiekunem i stróżem aniołem.

Dziękuję Ci za to, że się o mnie troszczyłaś

I w każdej chwili przy mnie byłaś. Kochana Mamo! Dziękuję za każde spędzone z Tobą chwile, za pokazywanie mi świata i wychowanie.

Kocham Cię za wszystko co dla mnie robisz, a najbardziej za to, że po prostu jesteś.

Z okazji Twojego święta życzę Ci dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i sukcesów. Któż nad moją kołyską

czuwał nieraz w noc ciemną?

Któż gorąco się modląc

łzy wylewał nade mną?

Kto strzegł pierwszych mych kroków

gdy się chwiała dziecina?

Tyś była, Ty zawsze

moja Mamo jedyna!

Pragnę życzyć mojej Mamie, by zawsze miała cztery zwierzęta:

norkę na ramionach, jaguara w garażu, lwa w łóżku i osła, który by za to wszystko płacił! Dziękuję Ci Kochana Mamo za to, że mnie bardzo kochasz.

Twój uśmiech otwarłaś dla mnie, zamknęłaś w sercu każdy smutek.

Dziś moje serce mówi: dziękuję Mamo za Twa miłość.

Ona pozostanie jak światło na całe moje życie.

