Najpopularniejsze rasy psów w Polsce. To właśnie te psiaki są uwielbiane przez wszystkich! [TOP 12] Natalia Urzędowska

Maltańczyki, owczarki niemieckie, labradory czy mopsy to jedne z najpopularniejszych ras psów w naszym kraju. Wyróżniają się niezwykle wesołym usposobieniem, inteligencją oraz przywiązaniem do właściciela. Co jeszcze je cechuje? Które rasy szczególnie polubili Polacy? Przejdź do galerii i poznaj 12 najpopularniejszych ras psów w Polsce!