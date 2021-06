Naleśniki po bretońsku z szynką, serem i jajkiem. Poznaj przepis, którego nie znałaś

Galettes Bretonnes, czyli naleśniki, które robi się z mąki gryczanej, są jednym z bardziej rozpoznawalnych dań kuchni bretońskiej. Ich historia rozpoczęła się od krzyżowców, którzy ze Wschodu przywieźli do Francji grykę. Roślina była łatwa w uprawie i z czasem danie to stało się charakterystyczne dla Bretanii. Obecnie naleśniki po bretońsku jada się także u nas, a do ich przygotowania wystarczy kilka prostych składników, z połączenia których przyrządzimy sycący i smaczny obiad. Jak je zrobić? Przepis prezentujemy poniżej.

Naleśniki po bretońsku z mąki gryczanej z farszem z sera, jajka i szynki [PRZEPIS]

Składniki: