Naleśniki z serem i musem truskawkowym – pomysł na słodki obiad [PRZEPIS]

Naleśniki z serem i musem truskawkowym [PRZEPIS]

Składniki na naleśniki

½ l mleka

mąka (ile zbierze)

1 jajko

szczypta soli

½ szklanki wody mineralnej

Składniki na nadzienie

ok. 30-40 dag sera białego

cukier i cukier z prawdziwą wanilią do smaku

śmietana

Mus truskawkowy

truskawki

cukier

Do dekoracji

czekolada

truskawki

Wykonanie

Z podanych składników zrobić ciasto naleśnikowe. Smażyć na mocno rozgrzanej patelni na odrobinie oleju.

Ser przepuścić przez maszynkę do mielenia, dodać do smaku cukier i cukier z prawdziwą wanilią oraz trochę śmietany.

Truskawki zblendować i dosłodzić do smaku.

Naleśniki nadziać farszem serowym, polać musem truskawkowy. Czekoladę zetrzeć na tarce, posypać całość. Na talerz można wyłożyć kilka truskawek do dekoracji.

Przepis Barbary Domańskiej