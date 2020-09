Nasz Nowy Dom: Gołkowice 2.09.2020. Dziś odcinek, w którym zobaczymy, jak od środka wygląda dom pani Marii i jej córek [ZDJĘCIA]

Nasz Nowy Dom: Gołkowice. Polsat, 2.09.2020

W czerwcu, a dokładnie 1 czerwca, do Gołkowic Górnych pod Starym Sączem zawitała ekipa programu "Nasz Nowy Dom". Wówczas Maria Niemiec wraz z córkami: Nikolą i Niną usłyszały od Katarzyny Dowbor, że Telewizja Polsat wyremontuje im dom.

Nasz Nowy Dom: nowy sezon programu Polsatu zaczyna się w Gołkowicach

- W domu praktycznie nie było nic. Nie było podłóg, za to krzywe ściany i sufity. Budynek był nieocieplony, bez kanalizacji, z fatalną elektryka i sypiącym się piecem. Nie nadawał się do zamieszkania – mówił nam w czerwcu Wiesław Nowobilski, kierownik prac budowlanych. - Cieszę się jednak, że dom jest drewniany, bo uwielbiam pracę z drewnem. Dla mnie i ekipy to duże wyzwanie. Dom będzie z góralską duszą.

Ekipa programu „Nasz Nowy Dom” przyznała, że remont w Gołkowicach Górnych to jedno z trudniejszych zadań do realizacji, z jakimi przyszło im się mierzyć w ciągu 14 edycji programu.