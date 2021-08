Tarnów, Kraków, Libiąż, Oświęcim, Nowy Sącz... lista miejsc w Małopolsce, gdzie ludzie upierają się, że widzieli upiory, jest długa. Nieraz są to ruiny budynków, w których przed wielu laty doszło do zbrodni, czasem miejsca, w których dosżło do tajemniczych zniknięć. Nawet jeśli nie wierzycie w istnienie złych mocy, to przy czytaniu tych historii ścierpnie Wam skóra na plecach. Gwarantujemy!