Netflix - nowości na listopad. Co warto obejrzeć? Sprawdź listę nowych filmów i seriali! 4.11.20

TYLKO U NAS Ksiądz nazywa pandemię "spiskiem"? Parafianie z Nowego Dworu Gdańskiego oskarżają o to proboszcza. Kapłan odpowiada: "to pomówienia"

Do redakcji wpłynęło zgłoszenie od wiernego należącego do jednej z parafii w Nowym Dworze Gdańskim. Zarzuca on swojemu proboszczowi niestosowanie się do zaleceń biskupa diecezji elbląskiej oraz nazywanie pandemii koronawirusa "spiskiem".