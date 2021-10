Newag wchodzi do europejskiej superligi producentów lokomotyw. Ma nowy kontrakt z PKP InterCity

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Informacja o zawarciu przez sądecką spółkę Newag kontraktu z PKP InterCity na dostawę 10, a opcjonalnie także 5 kolejnych, lokomotyw elektrycznych, mogących prowadzić, z prędkością sięgającą nawet 200 km na godzinę, pociągi pasażerskie w ruchu międzynarodowym jest niewiele mniej sensacyjna jak ogłoszone nieco wcześniej połączenie sił sądeckiej spółki i jej największego konkurenta bydgoskiej Pesy do startu o kontrakt na pociągi PKP IC z wagonami dwupoziomowymi.

Ta międzynarodowość lokomotyw wymaga, żeby nowe pojazdy mogły być zasilane z wielu sieci trakcyjnych różniących się m.in. dostarczanym przez nie napięciem. Muszą również mieć zdolność płynnego przechodzenia z prądu zmiennego na stały.

Wielosystemowość lokomotyw to wyzwanie nie lada, z którym do tej pory radzi sobie zaledwie kilku wytwórców lokomotyw w Europie. Sądecki Newag ma w tym zakresie pewne doświadczenie, ale jego dotychczasowe "wielosystemówki" były znacznie wolniejszymi, i zaledwie dwusystemowymi, lokomotywami Dragon 2 do prowadzenia ciężkich składów towarowych PKP CARGO.