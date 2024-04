Nie daj się oszukać i okraść. Opisuję, jak ja uniknąłem wyczyszczenia konta bankowego z pieniędzy

Pisząc artykuły i ostrzeżenia o tym jak złodzieje oszukują i okradają ludzi metodą “na wnuczka” lub podobnymi dziwiłem się jak można dać się tak łatwo oszukać. Dziwiłem się do momentu, aż oszuści zadzwonili do mnie. Sposób, w jaki złodzieje chcieli mnie oszukać był bardzo podstępny.

Na wszystkie pytania odpowiedziałem przecząco, na co słyszę od rozmówcy - udało nam się zablokować przelew wychodzący. Wszystko wskazuje na to, że jest włamanie na pana konto bankowe.

- Musimy zabezpieczyć pana konto, bo próba przelewu może się powtórzyć, a nasze systemy mogą ich nie wykryć. Dostęp do konta zostanie zablokowany na 3 dni robocze. Nie będzie można dokonywać żadnych przelewów i wypłat z konta przez ten czas. Mogę pana też połączyć z naszym informatykiem, który pomoże zabezpieczyć pana konto. Nie straci pan dostępu do środków, a uchroni to przed kolejnymi próbami dokonania przelewu z pana konta - słyszę podpowiedzi od osoby podającej się za pracownika banku.

Przychodzi na mój telefon kolejny SMS o treści - Planowana konferencja Zoom: nr. Sprawy: SL9628 Dołącz do spotkania tym identyfikatorem: 599 259 1757 Kod dostępu: 1100.

Sprawa zaczyna mi się wydawać dziwna, że przez komunikator internetowy chcą się ze mną skontaktować, ale nie jest to link, w który mam kliknąć. Zaczynam wprowadzać dane do połączenia przez przeglądarkę, ale przypominam sobie, że konsultanci jak dzwonią do mnie z banku, to weryfikują się poprzez aplikację mobilną, a nie SMS-ami. Pytam dlaczego rozmówca nie stosuje takiej formy uwierzytelnienia podczas rozmowy ze mną. W odpowiedzi słyszę, że będzie to na dalszym etapie podczas rozmowy z informatykiem.

W tym momencie dziękuję i rezygnuję z połączenia, na co znowu słyszę, że na trzy dni robocze moje konto będzie zablokowane. Informuję stanowczo, że to ja z bankiem się skontaktuję poprzez infolinię i jeżeli to co słyszę jest prawdą, to będę dalej działać.