Nie tylko karp. Jakie ryby przygotować na Wigilię 2021? Co podać zamiast karpia? [PRZEPISY]

Ryba po grecku – przepis Koła Gospodyń Wiejskich

Wykonanie

Jarzyny obieramy i kroimy w kostkę pamiętając, aby ich nie mieszać przed duszeniem. Cebulę kroimy również w kostkę zalewamy wrzątkiem i zagotowujemy. Następnie odcedzamy, aby pozbawić ją goryczki.

Warzywa poddajemy obróbce termicznej - do rondla wkładamy masło, kiedy się rozpuści wkładamy marchewkę i dusimy ją 10 minut pod przykryciem. Po tym czasie dokładamy pietruszkę i znowu dusimy 10 minut, następnie dodajemy seler i tak samo 10 minut pod przykryciem. Kiedy warzywa są już miękkie dodajemy zaparzoną cebulę, koncentrat pomidorowy i oczywiście przyprawiamy do smaku. Jeżeli w trakcie duszenia uznamy, że konsystencja jest zbyt sucha podlewamy wodą tak, aby warzywa były soczyste. Warzywa dzielimy na 3 części.

Rybę oprószamy przyprawą do ryb i lekko solimy, panierujemy i smażymy.

Przygotowujemy naczynie żaroodporne. Na spodzie układamy 1 część warzyw, na to układamy usmażoną rybę, przykrywamy 2 warstwą i znowu układamy rybkę przykrywamy pozostałą częścią warzyw . Tak przygotowaną potrawę dekorujemy cytryną i pietruszką. Doskonale smakuje na ciepło i zimno.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej