Nie widać końca uciążliwego dla mieszkańców Oświęcimia problemu fetoru. WIOŚ wskazuje na związek z działalnością firmy Synthos Dwory Bogusław Kwiecień

Już pięć lat temu mieszkańcy oświęcimskich osiedli Monowice, Dwory-Kruki, Chemików oraz Włosienicy w gminie Oświęcim w proteście przeciw uciążliwemu fetorowi zablokowali drogę krajową 44. Końca problemu nie widać Archiwum Gazeta Krakowska / Bogusław Kwiecień Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Uciążliwe zapachy, na które co jakiś czas skarżą się mieszkańcy oświęcimskich osiedli Monowice, Dwory-Kruki, Chemików oraz Włosienicy w gminie Oświęcim związane są z działalnością firmy Synthos Dwory 7. Tak wynika z raportu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska po przeprowadzonych kontrolach. Ustalenie sprawcy to jednak nie wszystko. Czy problem skończy się? Według mieszkańców, po okresie pewnej poprawy w sierpniu i we wrześniu problem znów się nasilił.