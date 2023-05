Niezwykła moda z czasów PRL. Takie fajne rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? 9.05.2023

To, co charakteryzowało modę lat 70 XX wieku, fascynuje i dziś. Moda i fryzury z tamtych lat to niewyczerpane źródło inspiracji. Nie tylko gwiazdy i celebryci chętnie czerpią pomysły z tamtych czasów.

Trendy w latach 70.

Szerokie spodnie dzwony, długie kolorowe spódnice w psychodeliczne wzory, ażurowe ciuchy zrobione z włóczki, hafty, bardzo krótkie spódniczki, poncza inspirowane wzorami etnicznymi, spodnie z poszarpanymi dziurami - długo by wyliczać, ale pewne jest, że nie są to wynalazki ostatnich lat.

W Polsce lata 70. XX to zmiany w stylu życia i czas większego otwarcia się na Zachód. Otwarto sklepy Pewex, w których można było kupić zachodnie kosmetyki i markowe ciuchy. Nie zmienia to faktu, że w PRL kupowało się to, co było w sklepie. Nie można było przebierać w takiej obfitości rzeczy jak dziś, ale za to zostawało miejsce dla kreatywności. Pomysłowe panie same projektowały i szyły stroje, przerabiały stare, farbowały i wymyślały coś z niczego.