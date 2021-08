Niezwykle proste do ułożenia fryzury z warkoczem. Takimi upięciami zachwycisz wszystkich [INSPIRACJE I ZDJĘCIA] 9.08.21 oprac.: Anna Nowak

Fryzury z warkoczami są prawdziwym hitem tegorocznego lata. Nie tylko niezwykle kobiece, ale też piękne, subtelne i... proste w wykonaniu. W dodatku znajdziemy mnóstwo wariantów: zaplecione na całej długości włosów, do połowy, jako element upięcia lub przysłowiowa wisienka na torcie. Nadadzą się one na oficjalne wyjścia, jak i na co dzień. Szukacie pomysłu na modne i proste fryzury z warkoczami? W galerii przedstawiamy najpiękniejsze z nich.