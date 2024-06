Nocne i poranne wypadki na A4. Uważajcie, pogoda nie pomaga! Piotr Rąpalski

Podczas ulewnej nocy, na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, 1 osoba została poszkodowana i trafiła pod opieką ratowników medycznych, jeden pas autostrady był zablokowany. Z kolei rano do wypadków doszło między Dębicą a Tarnowem na trasie A4. W sumie do aż trzech takich zdarzeń. Uważajcie na drogach, pogoda jest paskudna.