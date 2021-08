Nocne życie Krakowa. Pamiętacie te kultowe kluby, których już nie ma? Bywaliście w nich?

Nocne życie Krakowa to legenda. Tańce do białego rana, kolorowe drinki, karaoke, nowe znajomości i spotkania z przyjaciółmi. W kiczowatym stylu, nawiązujące do stylistyki PRL-u czy błyszczące glamour z rozrywkowej mapy miasta zniknęły, ale dawni bywalcy wciąż wspominają je z sentymentem.