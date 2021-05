Nocny wypadek osobówki na DK 28 pod Limanową. Auto uderzyło w drzewo

NOWE Pogoda w Beskidzie Małym dzisiaj (30.05). Wielki Cisownik, Góra Żar, Czupel - warunki

Pogoda w górach: Wielki Cisownik, Czupel, Góra Żar. Prognoza na dzisiaj w Beskidzie Małym. Jakie warunki pogodowe przewidują meteorolodzy? W niedzielę temperatura w Beskidzie Małym ma wynieść ok. 8 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 10 km/h. Opady deszczu wyniosą ok. 1 mm. Sprawdź pogodę w Beskidzie Małym na dzisiaj i kolejne dni.