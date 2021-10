Nocny wypadek pod Nowym Sączem. Wywrócone auto w rowie. 19-latk w szpitalu Stanisław Śmierciak

Ranna 19-latka została zabrana do szpitala, kiedy służby ratownicze dotarły do samochodu osobowego leżącego kołami do góry w przydrożnym rowie w miejscowości Łęka w gminne Korzenna.