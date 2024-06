Nordic walking w woj. małopolskim. Gdzie iść w weekend 8 - 9 czerwca. 3 najlepsze trasy

Nordic walking w woj. małopolskim warto trenować w wielu miejscach. Mimo to zachęcamy do wybrania szlaków, które zostały sprawdzone przez innych. We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 interesujące trasy nordic walking w woj. małopolskim. Na każdy weekend przedstawiamy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Przekonaj się, co przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. małopolskim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. małopolskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 malownicze szlaki nordic walking w woj. małopolskim. Znajdź najciekawszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. małopolskim ma być od 16°C do 26°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 16% do 53%. W niedzielę 09 czerwca w woj. małopolskim ma być od 16°C do 25°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 13% do 46%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Przemasy na butach - Z Jaworzyny do Krynicy Początek trasy: Krynica-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,89 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 523 m

Suma podejść: 286 m

Suma zejść: 808 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Przemas74 Łatwa i przyjemna trasa prowadząca z Jaworzyny do centrum Krynicy.

Przez większość czasu prowadzi w dół więc nie trzeba się wspinać.

Praktycznie większość trasy przebiega przez las.

Startujemy ze szczytu Jaworzyny Krynickiej na który można wyjechać kolejką gondolową (można też oczywiście wyjść na nią piechotę - jednak wybraliśmy dzisiaj tą pierwszą opcję). Idziemy szlakiem czerwonym, aż do skrzyżowania z niebieskim - na który skręcamy (w prawo). Po dłuższym marszu docieramy do szlaku żółtego. Tym razem skręcamy na niego dla odmiany znów w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu szlaków wchodzimy na szlak zielony ( w lewo) i idziemy nim aż do Krynicy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Krynicy-Zdroju

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Dookoła Hamerli w Lasach Murckowskich Początek trasy: Oświęcim

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,02 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podejść: 1 079 m

Suma zejść: 1 080 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Thomata Leśna i bardzo widokowa, wygodna trasa dla piechurów i rowerzystów, możliwa dowolna korekta długości spaceru poprzez leśne przecinki - polecam na weekendowe wyprawy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Oświęcimia

🌲🌤️ Trasa nordic walking: XRUN Ciecień 27.08.2017 Początek trasy: Mszana Dolna

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 20,62 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 419 m

Suma podejść: 1 413 m

Suma zejść: 1 416 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca XRUN

Ciecień XRUN - to tutaj poznacie swoje wszystkie słabości. Na pierwszych kilometrach czekają na Was dwa potężne podbiegi. Jeżeli ktoś nie "zaciągnie hamulca ręcznego" może go to drogo kosztować w dalszej części biegu. Urozmaicona trasa początkowo prowadzi szerokimi drogami leśnymi i szlakami turystycznymi, aby później zamienić się w trudne odcinki przełajowe pokryte kamieniami, błotem i liśćmi. Początkowo będziecie biegli w jasnym i przejrzystym lesie ab po kilku kilometrach przedzierać się przez ciemną leśną gęstwinę. Bieg wymęczy Was nie tylko fizycznie ale też sprawdzi Wasza wytrzymałość psychiczną.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Mszanie Dolnej

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Odkryj najlepsze atrakcje Małopolski

Maszerując z kijkami warto co jakiś czas zmieniać lokalizację, by móc odkryć najciekawsze atrakcje regionu – w woj. małopolskim znajdziecie ich przecież mnóstwo! Warto przejść tam Szlakiem Architektury Drewnianej i na własne oczy zobaczyć architektoniczne perły naszego kraju, m.in. świątynie w Powroźniku, Binarowej, Dębnie Podhalańskim, Lipnicy Murowanej i Sękowej, Owczarach, Kwiatoniu i Brunarach Wyżnych. Z dobrej pogody warto także korzystać, uprawiając nordic walking w miejskich parkach (np. w Krakowie) lub wśród zachwycających krajobrazów stworzonych przez naturę – należą do nich chociażby Droga Pienińska czy, dla zaprawionych w bojach, Główny Szlak Beskidzki. Sprawdź popularną drogę pienińską.