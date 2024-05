Nordic walking w woj. małopolskim. Gdzie warto iść w weekend 1 - 2 czerwca. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. małopolskim można uprawiać niemal wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania ścieżek sprawdzonych przez innych amatorów sportu. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 sprawdzone szlaki nordic walking w woj. małopolskim. Co tydzień proponujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Sprawdź, co przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. małopolskim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. małopolskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy ma możliwość zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo wybraliśmy dla Was 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. małopolskim. Wybierz najbardziej atrakcyjną dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 czerwca w woj. małopolskim ma być od 16°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 13% do 96%. W niedzielę 02 czerwca w woj. małopolskim ma być od 13°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 65%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA - Wąwóz Ostryszni i Dolina Dłubni Początek trasy: Skała

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,83 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 183 m

Suma zejść: 182 m Amatorom nordic walking trasę poleca Jaromadd

Trasa: Imbramowice - Wąwóz Ostryszni - Dolina Dłubni - Imbramowice Szlaki: początkowo czarny, później niebieski. Wąwóz Ostryszni jest boczną odnogą Doliny Dłubni w jej górnym biegu, koło Imbramowic. Jest do dolinka o wyraźnej asymetrii zboczy: zachodnie są bardziej połogie, wykorzystywane rolniczo, wschodnie – zalesione z sześcioma grupami skał górnojurajskich wapieni. Dolina Dłubni o długości 49,2 km rozciąga się od miejscowości Jangrot (okolice Trzyciąża) aż po okolice Krakowa, gdzie wpada do Wisły. Znajduje się ona na granicy dwóch podprowincji fizycznogeograficznych: Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (Wyżyna Olkuska) i Wyżyny Małopolskiej (Wyżyna Miechowska). W górnym odcinku wcina się w węglanowe skały jurajskie, zaś w środkowym i dolnym – w margle, opoki i wapienie kredowe. Między Glanowem a Imbramowicami Dłubnia tworzy malowniczy przełom przez wapienne skałki.

Uwaga: niedaleko urocze źródło Jordan. GPS: 50.299165N, 19.898069E

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wodospad Magurski z Folusza Początek trasy: Biecz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,13 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podejść: 175 m

Suma zejść: 175 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Dagobert Mały spacer aby obejrzeć naturalny wodospad w Magurskim Parku Narodowym. Trasa 2 km, czas 1 godzina z dokładnym obejrzeniem każdej kropli wody. Łatwizna. Start na parkingu w Folusz, powrót w to samo miejsce. Wycieczka ta było tylko przy okazji powrotu i zabicia czasu - bo kiedyś brakło czasu, siły i chęci aby obejrzeć wodospad po przejściu całego pasma Magury Wątkowskiej :) Z wspomnianego parkingu wiedzie znakowana czerwono ścieżka przyrodnicza w stronę Wodospadu (4 przystanek) i dalej do innej atrakcji Diabli Kamień (9 przystanek) - tu nie opisany bo obadany w innym terminie gdy się już nie chciało iść na wodospad :)

Ścieżka rozpoczyna swój bieg w Foluszu przy wejściu zielonego szlaku na teren Magurskiego Parku Narodowego,a kończy na miejscu dziennego wypoczynku przy zejściu żółtego szlaku z Kornutów. Cała trasa ma długość 4 km. Sam wodospad to kilku metrowy próg skalny. Ciekawy widokowo.

Polecam przejście całej ścieżki albo połączenie wypadu na wodospad z wyjściem na szczyt Magury Wątkowskiej.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Getto oczami dziecka. Stella Müller-Madej Początek trasy: Kraków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,24 km

Czas trwania marszu: 25 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 7 m Amatorom nordic walking trasę poleca Szlaki_Malopolski

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury opracowało projekt interaktywnych ścieżek edukacyjnych, zapoznających ze śladami dawnego krakowskiego getta. Projekt obejmuje 4 trasy tematyczne: „Z okien apteki. Krakowskie getto we wspomnieniach Tadeusza Pankiewicza”, „Oczami lekarza. Krakowskie getto we wspomnieniach Aleksandra Bibersteina”, „Śladami nastolatki. Krakowskie getto we wspomnieniach Haliny Nelken” oraz „Getto oczami dziecka. Stella Müller-Madej”.

Trwanie w realiach getta przedstawione zostało przez pryzmat wspomnień konkretnych osób, dla których getto było codziennością. Spacery opracowano w formule tzw. questingu, który można zaliczyć do alternatywnych form zwiedzania. Polega na podążaniu nieoznakowaną trasą i rozwiązywaniu szeregu zagadek czy też zadań, do których prowadzą odpowiednie wskazówki. Całość łączy pewna narracja, towarzysząca spacerowi. Niektóre treści nie są przekazywane wprost, a turysta szuka ich samodzielnie. Każda z zaproponowanych przez MHK tras opatrzona jest zdjęciami, cytatami oraz mapką służącą do realizacji kolejnych zadań.

„Getto oczami dziecka. Stella Müller-Madej”

„Dzielnica zamknięta” istniała w latach 1941-1943, a mury getta stały się granicą światów – granicą niesprawiedliwości, okrucieństwa i braku nadziei. Za murami znaleźli się ludzie odmienni etnicznie, o obcych obyczajach i religii, ale tak samo mający prawo do życia i szacunku, jak ci którzy wznieśli mury getta. Z aryjskiej strony wygnano także rodzinę Stelli Müller-Madej. Ta żydowska dziewczynka miała zaledwie 9 lat, gdy zamieszkała na terenie podgórskiego getta.

Świat widziany oczyma dziecka pełen jest emocji i barw. Dzieci bardziej patrzą sercem, niż chłodnym wzrokiem rozumu. Dziecku jeszcze bardziej niż człowiekowi dorosłemu towarzyszył strach, jeszcze większe niezrozumienie i poczucie krzywdy. Jak wielkim wyzwaniem musiał być dramat wojny dla rozwijającej się wrażliwości dziecka. Dzięki wspomnieniom Stelli możemy odtworzyć rzeczywistość dnia za murami. Pamiętnik relacjonuje rozmaite niewygody, troski i krzywdy, jakich ludzie doświadczali przebywając w tej odseparowanej strefie miasta. Zapiski dziewięciolatki ujawniają także emocje i uczucia ogarniające ludzi, będących świadkami brutalnych i dramatycznych scen, niejednej egzekucji i drastycznych wysiedleń.

Stella Müller-Madej w 1991 r. wydała pamiętnik z czasu okupacji. Książka doczekała się tłumaczenia na kilka języków i została doceniona jako wartościowe źródło informacji z tamtych lat. Opracowanie: Katarzyna Nowak

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Krakowie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Odkryj najlepsze atrakcje Małopolski

Maszerując z kijkami warto co jakiś czas zmieniać lokalizację, by móc odkryć najciekawsze atrakcje regionu – w woj. małopolskim znajdziecie ich przecież mnóstwo! Warto przejść tam Szlakiem Architektury Drewnianej i na własne oczy zobaczyć architektoniczne perły naszego kraju, m.in. świątynie w Powroźniku, Binarowej, Dębnie Podhalańskim, Lipnicy Murowanej i Sękowej, Owczarach, Kwiatoniu i Brunarach Wyżnych. Z dobrej pogody warto także korzystać, uprawiając nordic walking w miejskich parkach (np. w Krakowie) lub wśród zachwycających krajobrazów stworzonych przez naturę – należą do nich chociażby Droga Pienińska czy, dla zaprawionych w bojach, Główny Szlak Beskidzki. Sprawdź popularną drogę pienińską.